Omicidio Palermo confermato fermo presunto omicida Ritrovata pistola

Ildenaro.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PALERMO (ITALPRESS) – Nel tardo pomeriggio di oggi i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nei confronti di un giovane 28enne palermitano, ritenuto responsabile di omicidio. L’uomo era stato accompagnato nella mattinata verso le ore 13.00 presso la caserma del Comando Provinciale di Palermo per essere sottoposto a interrogatorio da parte dei magistrati della locale Procura della Repubblica. La perquisizione domiciliare eseguita poco prima dagli operanti presso la propria abitazione aveva consentito di rinvenire una pistola semiautomatica calibro 9 illegalmente detenuta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicidio - palermo

Palermo, 34 anni dopo l’omicidio di Andrea Savoca: la scuola risponde alla mafia con la #MemoriAttiva2025

Palermo, una 14enne muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio

Palermo, ragazzina muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio

omicidio palermo confermato fermoOmicidio Palermo, confermato fermo presunto omicida. Ritrovata pistola - PALERMO (ITALPRESS) – Nel tardo pomeriggio di oggi i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un provvedimento di ... Come scrive iltempo.it

omicidio palermo confermato fermoPalermo, fermato il presunto killer. Il post choc su Totò Riina dopo l'omicidio - Sono decine le persone che vengono sentite in queste ore dai Carabinieri del reparto operativo che la ... Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Palermo Confermato Fermo