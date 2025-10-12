Omicidio Palermo 21enne Paolo Taormina ucciso con un colpo di pistola alla fronte cercava di fermare un pestaggio arrestato killer - VIDEO
Choc nel capoluogo siciliano, che si è risvegliato con la notizia della morte del giovane Paolo Taormina Omicidio a Palermo nel cuore della movida, dove il 21enne Paolo Taormina è stato ucciso con un colpo di pistola alla fronte mentre cercava di fermare un pestaggio. Il delitto è avvenuto in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: omicidio - palermo
Palermo, 34 anni dopo l’omicidio di Andrea Savoca: la scuola risponde alla mafia con la #MemoriAttiva2025
Palermo, una 14enne muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio
Palermo, ragazzina muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio
Omicidio a Palermo, ucciso con un colpo di pistola alla fronte mentre cerca di fermare un pestaggio #palermo #omicidio #12ottobre - X Vai su X
Omicidio del piccolo Claudio Domino, gip di Palermo archivia l’indagine riaperta nel 2021 leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/09/omicidio-del-piccolo-claudio-domino-gip-di-palermo-archivia-lindagine-riaperta-nel-2021 - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo alla testa. Tentava di fermare un pestaggio - Paolo Taormina era il figlio del titolare del locale Skruscio, davanti al quale è scoppiata la rissa. Come scrive quotidiano.net
Omicidio Paolo Taormina, fermato a Palermo il presunto autore - Fermato nel rione Uditore, il presunto autore dell’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso la notte scorsa a Palermo. Segnala mondopalermo.it