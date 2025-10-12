Omicidio Palermo 21enne Paolo Taormina ucciso con un colpo di pistola alla fronte cercava di fermare un pestaggio arrestato killer - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Choc nel capoluogo siciliano, che si è risvegliato con la notizia della morte del giovane Paolo Taormina Omicidio a Palermo nel cuore della movida, dove il 21enne Paolo Taormina è stato ucciso con un colpo di pistola alla fronte mentre cercava di fermare un pestaggio. Il delitto è avvenuto in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

omicidio palermo 21enne paoloOmicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo alla testa. Tentava di fermare un pestaggio - Paolo Taormina era il figlio del titolare del locale Skruscio, davanti al quale è scoppiata la rissa. Come scrive quotidiano.net

Omicidio Paolo Taormina, fermato a Palermo il presunto autore - Fermato nel rione Uditore, il presunto autore dell’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso la notte scorsa a Palermo. Segnala mondopalermo.it

