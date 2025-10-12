Omicidio nella movida di Palermo ucciso un 21enne | cercava di fermare un pestaggio

Notte di sangue nel cuore del centro storico di Palermo, tra i tavolini affollati della movida. Un ragazzo di appena 21 anni, Paolo Trapani, è stato ucciso con un colpo di pistola alla fronte davanti al locale di famiglia, O’scruscio, a pochi passi dal Teatro Massimo. Le prime ricostruzioni raccontano una dinamica che sconvolge per la sua brutalità. Erano circa le 3.30 quando una rissa è esplosa tra un gruppo di giovani in piazza dell’Olivella. Paolo, figlio del titolare del locale, avrebbe tentato di intervenire per separare i contendenti, nel tentativo di evitare un pestaggio. Sembrava che la tensione si fosse allentata, ma uno dei ragazzi del branco avrebbe estratto una pistola e sparato a bruciapelo, colpendolo alla testa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

