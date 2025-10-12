Omicidio nella movida di Palermo ucciso Polo Taormina a 21 anni | il killer ha confessato Chi è

Una notte di violenza nel cuore di Palermo si è trasformata in tragedia. Paolo Taormina, 21 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola alla fronte nel pieno della movida, tra i vicoli affollati del centro storico. Per l’omicidio è stato fermato Gaetano Maranzano, che secondo le prime informazioni avrebbe ammesso il delitto davanti ai carabinieri. Ha 28 anni Gaetano Maranzano, l’uomo fermato con l’accusa di essere il responsabile dell’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra sabato e domenica a Palermo. Il giovane sarebbe stato colpito mentre cercava di sedare una rissa davanti al locale di famiglia, nel cuore della movida cittadina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Omicidio nella movida di Palermo, ucciso Polo Taormina a 21 anni: il killer ha confessato. Chi è

