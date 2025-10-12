Omicidio di Paolo Taormina a Palermo presunto killer Gaetano Maranzano confessa | Ho perso il controllo
Il presunto killer che ha ucciso Paolo Taormina a Palermo confessa: Gaetano Maranzano avrebbe agito per gelosia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Fermato il presunto autore dell'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso la notte scorsa a Palermo con un colpo alla testa. Il fermato è un giovane, era nella sua casa assieme alla compagna #ANSA - X Vai su X
Omicidio nella notte a Palermo dove un giovane di 21 anni, Paolo Taormina, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa dopo, così almeno è emerso da una prima ricostruzione, aver cercato di sedare una rissa. I fatti sono andati in scena a pochi passi dal - facebook.com Vai su Facebook
L'omicidio di Paolo Taormina: a Palermo lutto cittadino, sospese le iniziative al Teatro Massimo - L’omicidio di Paolo Taormina, un ragazzo di 21 anni, intervenuto per tentare di sedare una rissa e ... Scrive gazzettadelsud.it
Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo alla testa. Tentava di fermare un pestaggio - Paolo Taormina era il figlio del titolare del locale Skruscio, davanti al quale è scoppiata la rissa. Riporta quotidiano.net