Ha 28 anni ed è del quartiere Zen di Palermo, Gaetano Maranzano il giovane sospettato dell’omicidio di Paolo Taormina, il 21 enne ucciso la scorsa notte fuori dal pub gestito dalla sua famiglia. Il 28enne è stato fermato dai carabinieri del comando provinciale coordinati dalla Procura. Utili alle indagini, svolte dal nucleo Operativo della compagnia di Piazza Verdi e del nucleo Investigativo di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Omicidio di Palermo, chi è Gaetano Maranzano: lo Zen, la famiglia e sul collo un pendente a forma di revolver