Omicidio all' Olivella fermato il presunto assassino di Paolo Taormina | in casa aveva una pistola
E' stato fermato nel quartiere Uditore il presunto autore dell'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa questa notte all'Olivella, in via Spinuzza. Si tratta di un giovane di 28 anni, trovato all'interno dell'abitazione della compagna, dove si trovava anche.
L'omicidio all'Olivella, è caccia al killer di Paolo Taormina: "Avete ucciso mio figlio, come faccio a vivere ora?"
L'omicidio all'Olivella, è allarme sicurezza nei luoghi della movida: "Basta morti, Palermo è il far west"
Omicidio a Palermo, 21enne ucciso mentre cerca di fermare un pestaggio: fermato presunto omicida - Per questo un 21enne è stato ucciso a Palermo, all'Olivella, storico quartiere del centro storico a 50 metri dal Teatro M ... Lo riporta msn.com