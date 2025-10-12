omicidio a palermo ucciso con un colpo di pistola alla fronte mentre cerca di fermare un pestaggio

Il 21enne era intervenuto per difendere un ragazzo picchiato dal branco. Uno degli aggressori avrebbe estratto una pistola puntandola contro il giovane e sparando da distanza ravvicinata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

