Omicidio a Palermo | ragazzo di 21 anni tenta di sedare una rissa e viene ucciso con un colpo di pistola
Omicidio nella notte a Palermo dove un giovane di 21 anni, Paolo Taormina, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa dopo, così almeno è emerso da una prima ricostruzione, aver cercato di sedare una rissa.Omicidio a Palermo, morto un giovane di 21 anni: la ricostruzioneI fatti sono andati.
Palermo, 34 anni dopo l’omicidio di Andrea Savoca: la scuola risponde alla mafia con la #MemoriAttiva2025
Palermo, una 14enne muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio
Palermo, ragazzina muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio
Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo in testa nel cuore della movida: «Cercava di fermare un pestaggio» - Omicidio nella notte a Palermo: Paolo Trapani, 21 anni, figlio del titolare del locale O'scruscio, non lontano dal teatro Massimo, è stato ucciso con un colpo di pistola
Omicidio a Palermo. Prova a salvare un ragazzo dal branco ma gli sparano in fronte: muore a 21 anni - Il colpo sarebbe stato esploso a distanza ravvicinata puntando alla fronte.