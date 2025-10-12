Omicidio a Palermo | ragazzo di 21 anni tenta di sedare una rissa e viene ucciso con un colpo di pistola

Today.it | 12 ott 2025

Omicidio nella notte a Palermo dove un giovane di 21 anni, Paolo Taormina, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa dopo, così almeno è emerso da una prima ricostruzione, aver cercato di sedare una rissa.Omicidio a Palermo, morto un giovane di 21 anni: la ricostruzioneI fatti sono andati. 🔗 Leggi su Today.it

omicidio palermo ragazzo 21Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo in testa nel cuore della movida: «Cercava di fermare un pestaggio» - Omicidio nella notte a Palermo: Paolo Trapani, 21 anni, figlio del titolare del locale O'scruscio, non lontano dal teatro Massimo, è stato ucciso con un colpo di pistola ... Come scrive msn.com

omicidio palermo ragazzo 21Omicidio a Palermo. Prova a salvare un ragazzo dal branco ma gli sparano in fronte: muore a 21 anni - Il colpo sarebbe stato esploso a distanza ravvicinata puntando alla fronte. Segnala msn.com

