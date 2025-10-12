Omicidio a Palermo il testimone | Paolo stava lavorando e ha visto il branco Poi l’inferno

(Adnkronos) – Paolo Taormina, ucciso stanotte a Palermo, “stava lavorando nel suo locale quando ha visto che il branco si è accanito su un ragazzino, pestandolo a sangue. A quel punto è uscito e ha chiesto di smetterla. Poco dopo è successo l’inferno”. A parlare è uno dei ragazzi che la notte scorsa erano davanti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

