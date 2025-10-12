Omicidio a Palermo Chi era Paolo Taormina il 21enne ucciso nel cuore della movida mentre cercava di fermare un pestaggio e le ultime svolte nel caso
Il 21enne è morto nella notte tra sabato e domenica nel cuore della movida dell'Olivella. Fermato un sospettato di 28 anni: si indaga sull'arma del delitto. La città è sotto choc, tra dolore e richieste di maggiore sicurezza.
In questa notizia si parla di: omicidio - palermo
Palermo, 34 anni dopo l’omicidio di Andrea Savoca: la scuola risponde alla mafia con la #MemoriAttiva2025
Palermo, una 14enne muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio
Palermo, ragazzina muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio
Palermo, confessa l'autore dell'omicidio di Paolo Taormina. 'Aveva importunato la mia ragazza, ho perso il controllo'
Omicidio del piccolo Claudio Domino, gip di Palermo archivia l’indagine riaperta nel 2021 leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/09/omicidio-del-piccolo-claudio-domino-gip-di-palermo-archivia-lindagine-riaperta-nel-2021 - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo alla testa. Tentava di fermare un pestaggio - Paolo Taormina era il figlio del titolare del locale Skruscio, davanti al quale è scoppiata la rissa.
Svolta nell'omicidio di Paolo Taormina, il fermato confessa delitto - Il fermato è Gaetano Maranzano, un ventottenne originario dello Zen di Palermo.