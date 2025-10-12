Omicidio a Palermo Chi era Paolo Taormina il 21enne ucciso nel cuore della movida mentre cercava di fermare un pestaggio e le ultime svolte nel caso

Il 21enne è morto nella notte tra sabato e domenica nel cuore della movida dell’Olivella. Fermato un sospettato di 28 anni: si indaga sull’arma del delitto. La città è sotto choc, tra dolore e richieste di maggiore sicurezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

omicidio palermo era paoloOmicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo alla testa. Tentava di fermare un pestaggio - Paolo Taormina era il figlio del titolare del locale Skruscio, davanti al quale è scoppiata la rissa. Segnala quotidiano.net

omicidio palermo era paoloSvolta nell’omicidio di Paolo Taormina, il fermato confessa delitto - Il fermato è Gaetano Maranzano, un ventottenne originario dello Zen di Palermo. Secondo grandangoloagrigento.it

