Omicidio a Palermo 21enne ucciso con un colpo in testa nel cuore della movida | Cercava di fermare un pestaggio

Xml2.corriere.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omicidio nella notte a Palermo: Paolo Trapani, 21 anni, figlio del titolare del locale O'scruscio, non lontano dal teatro Massimo, è stato ucciso con un colpo di pistola. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

omicidio a palermo 21enne ucciso con un colpo in testa nel cuore della movida cercava di fermare un pestaggio

© Xml2.corriere.it - Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo in testa nel cuore della movida: «Cercava di fermare un pestaggio»

In questa notizia si parla di: omicidio - palermo

Palermo, 34 anni dopo l’omicidio di Andrea Savoca: la scuola risponde alla mafia con la #MemoriAttiva2025

Palermo, una 14enne muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio

Palermo, ragazzina muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio

omicidio palermo 21enne uccisoOmicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo in testa nel cuore della movida: «Cercava di fermare un pestaggio» - Omicidio nella notte a Palermo: Paolo Trapani, 21 anni, figlio del titolare del locale O'scruscio, non lontano dal teatro Massimo, è stato ucciso con un colpo di pistola ... Si legge su msn.com

omicidio palermo 21enne uccisoSpari nella notte a Palermo, ucciso un 21enne all’Olivella mentre tentava di fermare una rissa - Un giovane di 21 anni, Paolo Trapani, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre tentava di fermare una ... Riporta ilovepalermocalcio.com

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Palermo 21enne Ucciso