Omicidio a Palermo 21enne ucciso con un colpo in testa nel cuore della movida | Cercava di fermare un pestaggio gli hanno sparato

Xml2.corriere.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omicidio nella notte a Palermo: un 21enne è stato ucciso con un colpo di pistola non lontano dal Teatro Massimo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

omicidio a palermo 21enne ucciso con un colpo in testa nel cuore della movida cercava di fermare un pestaggio gli hanno sparato

© Xml2.corriere.it - Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo in testa nel cuore della movida: «Cercava di fermare un pestaggio, gli hanno sparato»

In questa notizia si parla di: omicidio - palermo

Palermo, 34 anni dopo l’omicidio di Andrea Savoca: la scuola risponde alla mafia con la #MemoriAttiva2025

Palermo, una 14enne muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio

Palermo, ragazzina muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio

omicidio palermo 21enne uccisoOmicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo in testa nel cuore della movida: «Cercava di fermare un pestaggio» - Omicidio nella notte a Palermo: Paolo Trapani, 21 anni, figlio del titolare del locale O'scruscio, non lontano dal teatro Massimo, è stato ucciso con un colpo di pistola ... msn.com scrive

omicidio palermo 21enne uccisoOmicidio a Palermo, ucciso un giovane di 21 anni, ha cercato di sedare una rissa - Un giovane di 21 anni è stato ucciso la scorsa notte in piazza Spinuzza a Palermo. Si legge su blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Palermo 21enne Ucciso