Omicidio a Palermo 21enne ucciso con un colpo alla testa Tentava di fermare un pestaggio

Quotidiano.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palermo, 12 ottobre 2025  – Sangue nella movida di Palermo. Un ragazzo di poco di 21 anni è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa stanotte a pochi metri dal Teatro Massimo. Secondo una prima ricostruzione stava tentando fermare il pestaggio di un ragazzo a terra.  Si chiamava i chiamava Paolo Taormina ed era il figlio del titolare del locale davanti al quale era scoppiata la rissa.  Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

omicidio a palermo 21enne ucciso con un colpo alla testa tentava di fermare un pestaggio

© Quotidiano.net - Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo alla testa. Tentava di fermare un pestaggio

In questa notizia si parla di: omicidio - palermo

Palermo, 34 anni dopo l’omicidio di Andrea Savoca: la scuola risponde alla mafia con la #MemoriAttiva2025

Palermo, una 14enne muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio

Palermo, ragazzina muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio

omicidio palermo 21enne uccisoOmicidio a Palermo, 21enne ucciso “cercava di salvare un ragazzo dal branco” - Palermo – Omicidio nella notte nel quartiere Olivella, nei pressi del Teatro Massimo. Come scrive trapanioggi.it

Omicidio nella movida di Palermo, ucciso un 21enne: cercava di fermare un pestaggio - Notte di sangue nel cuore del centro storico di Palermo, tra i tavolini affollati della movida. Lo riporta thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Palermo 21enne Ucciso