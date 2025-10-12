Omicidio a Palermo 21enne ucciso con un colpo alla testa Tentava di fermare un pestaggio
Palermo, 12 ottobre 2025 – Sangue nella movida di Palermo. Un ragazzo di poco di 21 anni è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa stanotte a pochi metri dal Teatro Massimo. Secondo una prima ricostruzione stava tentando fermare il pestaggio di un ragazzo a terra. Si chiamava i chiamava Paolo Taormina ed era il figlio del titolare del locale davanti al quale era scoppiata la rissa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
