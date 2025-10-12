Omicidio a Bolzano | camionista viene ucciso a un parcheggio
AGI - Un camionista di nazionalità romena di 32 anni è stato ucciso sul piazzale della ditta Fercam a Bolzano. Secondo alcuni testimoni, l'uomo è deceduto a seguito di una violenta lite scoppiata con un altro collega nello spazio che viene utilizzato per la sosta notturna dei mezzi pesanti. Nel corso della lite è spuntato un coltello. Sul posto sono intervenuti i sanitari, Polizia di Stato e vigili del fuoco. Il giovane camionista è deceduto sul posto. . 🔗 Leggi su Agi.it
