omicidio a bolzano camionista ucciso per un parcheggio

Un camionista di nazionalità romena di 32 anni è stato ucciso sul piazzale della ditta Fercam a Bolzano. Secondo alcuni testimoni, l’uomo è deceduto a seguito di una violenta lite scoppiata con un altro collega nello spazio che viene utilizzato per la sosta notturna dei mezzi pesanti. Nel corso della lite è spuntato un coltello. Sul posto sono intervenuti i sanitari, Polizia di Stato e vigili. 🔗 Leggi su Feedpress.me

