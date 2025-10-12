Omicidio a Bolzano camionista ucciso per un parcheggio

Un camionista di nazionalità romena di 32 anni è stato ucciso sul piazzale della ditta Fercam a Bolzano. Secondo alcuni testimoni, l’uomo è deceduto a seguito di una violenta lite scoppiata con un altro collega nello spazio che viene utilizzato per la sosta notturna dei mezzi pesanti. Nel corso della lite è spuntato un coltello. Sul posto sono intervenuti i sanitari, Polizia di Stato e vigili. 🔗 Leggi su Feedpress.me

omicidio bolzano camionista uccisoLite nel piazzale Fercam di Bolzano, camionista di 32 anni ucciso - Il cadavere è stato trovato sull'asfalto del parcheggio Tir a sud della città. Si legge su rainews.it

Delitto a Bolzano, camionista 32enne ucciso a coltellate in un parcheggio dopo una lite scoppiata con un collega - Delitto a Bolzano: un camionista di nazionalità romena è stato ucciso sul piazzale della ditta Fercam a Bolzano ... Segnala affaritaliani.it

