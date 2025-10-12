Omicidio a Bolzano camionista ucciso per un parcheggio
Un camionista di nazionalità romena di 32 anni è stato ucciso sul piazzale della ditta Fercam a Bolzano. Secondo alcuni testimoni, l’uomo è deceduto a seguito di una violenta lite scoppiata con un altro collega nello spazio che viene utilizzato per la sosta notturna dei mezzi pesanti. Nel corso della lite è spuntato un coltello. Sul posto sono intervenuti i sanitari, Polizia di Stato e vigili. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Benedict Chika Ibolekwu, il 37enne di origini nigeriane accusato del tentato omicidio della sua ex suocera, è stato condannato oggi in tribunale a Bolzano ad una pena di 9 anni. I fatti risalgono alla sera del 13 febbraio 2024 in via Cavour a Bolzano dove, sec Vai su Facebook
