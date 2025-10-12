Omaggio a Diane Keaton | la programmazione dedicata all’attrice scomparsa
Diane Keaton è scomparsa all’età di 79 anni. Attrice americana intramontabile, icona di stile, libertà e versatilità, ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e della moda. Per rendere omaggio alla sua memoria, vi segnaliamo dove vedere alcuni dei suoi film più celebri. Da Provaci Ancora Sam a Il Padrino: dove vedere alcuni dei film più famosi con Diane Keaton. Diane Keaton è stata un’ attrice capace di influenzare intere generazioni. Il suo talento estremamente versatile, e il suo stile unico e inconfondibil e, sia sul set che nella vita, hanno plasmato, e continuano a ispirare, numerosi fan da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
"Diane Keaton era magia": Hollywood rende omaggio all'indimenticabile protagonista di Io & Annie
Diane Keaton: il ricordo di Francis Ford Coppola e l'omaggio di Reese Witherspoon da lei diretta nel suo debutto televisivo
Rendiamo omaggio a Diane Keaton, che ci ha lasciato a 79 anni, con “Tutto può succedere”, alle 14.30 su #Rete4 Vai su Facebook
Si è spenta all'età di 79 anni l'attrice Diane Keaton, icona del cinema americano e musa di Woody Allen. Su @raicinque una programmazione per renderle omaggio: con "Manhattan" in onda oggi #12ottobre alle ore 16.05 e "Interiors" lunedì 13 ottobre alle ore - X Vai su X
Diane Keaton, la programmazione di Sky Cinema per omaggiare l'attrice - Domani, lunedì 13 ottobre, Sky Cinema Due dedica la programmazione pomeridiana e serale al ricordo dell’attrice, con i seguenti titoli: The Big Wedding (alle 17:55), Natale all’improvviso (alle 19:25) ... Secondo tg24.sky.it
