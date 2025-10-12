Oltretorrente sequestrati 60 chili di prodotti alimentari

In un’attività commerciale dell’Oltretorrente, i militari del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità), con l'aiuto dalle pattuglie dell’articolazione territoriale, hanno eseguito un controllo mirato al termine del quale sono state riscontrate violazioni igienico-sanitarie che hanno portato al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it