Oltre 400 persone in riviera con ’Oratori in compagnia’

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata un successo la seconda edizione della vacanza svoltasi a Cesenatico dal comitato regionale Toscana dell’Anspi, per "Oratori in compagnia", seguita da Atico Cesenatico. I partecipanti sono stati infatti oltre 400, in rappresentanza di 14 oratori e circoli (più 40 per cento sulla scorsa edizione), tutti con un pernottamento minimo di 5 notti in diversi hotel ed una programmazione che includeva molteplici attività tra le quali anche la visita guidata a Cesenatico, l’escursione con la motonave Adriatic Princess e la gita a Mirabilandia; alla fine ne è uscito un mix perfetto di cultura, divertimento e socializzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

oltre 400 persone in riviera con 8217oratori in compagnia8217

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre 400 persone in riviera con ’Oratori in compagnia’

In questa notizia si parla di: oltre - persone

Oms, oltre 1 mld di persone nel mondo convive con disturbi mentali

Sanità Umbria, Gimbe: oltre 100mila persone hanno rinunciato a curarsi

Migranti: oltre quaranta persone salvate in mare, designato il porto di Bari per lo sbarco Sos Humanity

Spagna, incendio a Valdecaballeros. Le fiamme minacciano le case, evacuate oltre 400 persone - Un vasto incendio boschivo è divampato nella località di Valdecaballeros, nella provincia di Badajoz, in Estremadura (regione nell'Ovest, al confine con il Portogallo), aggravandosi nelle ultime ore a ... Riporta rainews.it

Oltre 400 persone alla cena di Ema - Grande successo per la cena benefica organizzata per sostenere la pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze di Casalgrande. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre 400 Persone Riviera