Oltre 400 persone in riviera con ’Oratori in compagnia’
È stata un successo la seconda edizione della vacanza svoltasi a Cesenatico dal comitato regionale Toscana dell’Anspi, per "Oratori in compagnia", seguita da Atico Cesenatico. I partecipanti sono stati infatti oltre 400, in rappresentanza di 14 oratori e circoli (più 40 per cento sulla scorsa edizione), tutti con un pernottamento minimo di 5 notti in diversi hotel ed una programmazione che includeva molteplici attività tra le quali anche la visita guidata a Cesenatico, l’escursione con la motonave Adriatic Princess e la gita a Mirabilandia; alla fine ne è uscito un mix perfetto di cultura, divertimento e socializzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: oltre - persone
Oms, oltre 1 mld di persone nel mondo convive con disturbi mentali
Sanità Umbria, Gimbe: oltre 100mila persone hanno rinunciato a curarsi
Migranti: oltre quaranta persone salvate in mare, designato il porto di Bari per lo sbarco Sos Humanity
Oltre 250 persone hanno interpretato personaggi di fantasia. Erano 90 gli espositori dei Lego nel castello dei Biandrate - facebook.com Vai su Facebook
Spagna, incendio a Valdecaballeros. Le fiamme minacciano le case, evacuate oltre 400 persone - Un vasto incendio boschivo è divampato nella località di Valdecaballeros, nella provincia di Badajoz, in Estremadura (regione nell'Ovest, al confine con il Portogallo), aggravandosi nelle ultime ore a ... Riporta rainews.it
Oltre 400 persone alla cena di Ema - Grande successo per la cena benefica organizzata per sostenere la pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze di Casalgrande. Da ilrestodelcarlino.it