È stata un successo la seconda edizione della vacanza svoltasi a Cesenatico dal comitato regionale Toscana dell’Anspi, per "Oratori in compagnia", seguita da Atico Cesenatico. I partecipanti sono stati infatti oltre 400, in rappresentanza di 14 oratori e circoli (più 40 per cento sulla scorsa edizione), tutti con un pernottamento minimo di 5 notti in diversi hotel ed una programmazione che includeva molteplici attività tra le quali anche la visita guidata a Cesenatico, l’escursione con la motonave Adriatic Princess e la gita a Mirabilandia; alla fine ne è uscito un mix perfetto di cultura, divertimento e socializzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre 400 persone in riviera con ’Oratori in compagnia’