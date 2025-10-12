Oltre 200mila alla PerugiAssisi in marcia per la pace con le bandiere di Palestina ed Israele intrecciate
Tanti, tantissimi «In più di 200 mila» dicono gli organizzatori come non si vedeva dal 2001 hanno marciato da Perugia ad Assisi. A mettersi in cammino sotto lo slogan «Imagine alla the people» è stato un fiume colorato, con le bandiere con l’iride simbolo della pace, della Palestina ma anche con un grande tricolore dell’Italia, di associazioni come le Acli, Greenpeace e sindacati, per la. 🔗 Leggi su Feedpress.me
