Oltre 200mila alla PerugiAssisi in marcia per la pace con le bandiere di Palestina ed Israele intrecciate

Feedpress.me | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanti, tantissimi «In più di 200 mila» dicono gli organizzatori come non si vedeva dal 2001 hanno marciato da Perugia ad Assisi. A mettersi in cammino sotto lo slogan «Imagine alla the people» è stato un fiume colorato, con le bandiere con l’iride simbolo della pace, della Palestina ma anche con un grande tricolore dell’Italia, di associazioni come le Acli, Greenpeace e sindacati, per la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

oltre 200mila alla perugiassisi in marcia per la pace con le bandiere di palestina ed israele intrecciate

© Feedpress.me - Oltre 200mila alla PerugiAssisi, in marcia per la pace con le bandiere di Palestina ed Israele intrecciate

In questa notizia si parla di: oltre - 200mila

Reinserimento sociale, oltre 200mila euro per azioni a sostegno del benessere in carcere

Reinserimento sociale, oltre 200mila euro per azioni a sostegno del benessere in carcere

“Ingannava coppie di sposi per oltre 200mila dollari spacciandosi per gestore di location da sogno”: arrestato il “truffatore di matrimoni”

'Oltre 200mila' alla PerugiAssisi, in marcia per la pace - "In più di 200 mila" dicono gli organizzatori, come non si vedeva dal 2001, hanno marciato da Perugia ad Assisi. Segnala ansa.it

oltre 200mila perugiassisi marcia‘Imagine all the people’: al via la Marcia PerugiAssisi: partecipanti da tutta Italia - Un appuntamento simbolo del pacifismo italiano, che anche quest’anno torna a unire scuole, enti locali, associazi ... Si legge su umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre 200mila Perugiassisi Marcia