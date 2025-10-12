Oliviero alle Pro Loco | Fondi regionali per promuovere la valorizzazione dei territori

Il presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, ha preso parte all’Assemblea Provinciale Unpli Caserta, svoltasi presso la sala consiliare del Comune di Carinaro, sottolineando, nel suo intervento, il ruolo centrale che le Pro Loco svolgono nella promozione del territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

