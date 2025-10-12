Oliviero alle Pro Loco | Fondi regionali per promuovere la valorizzazione dei territori
Il presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, ha preso parte all’Assemblea Provinciale Unpli Caserta, svoltasi presso la sala consiliare del Comune di Carinaro, sottolineando, nel suo intervento, il ruolo centrale che le Pro Loco svolgono nella promozione del territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: oliviero - loco
Anche l'on Gennaro Oliviero, annuncia ufficialmente la sua candidatura nella lista “A testa alta con De Luca” . - facebook.com Vai su Facebook
Pro Loco e Associazioni d’arma, scorre la graduatoria: arrivano nuovi fondi regionali - Stipulata a Torino la nuova graduatoria per l'ammissione al contributo regionale per le Proloco e le Associazioni d’arma, per Asti in arrivo 223 mila euro. Si legge su lanuovaprovincia.it
Bandi europei a portata di Pro Loco: il Friuli prepara il terreno a Villa Manin - Le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia puntano ai fondi europei. Lo riporta nordest24.it