Olanda Polonia e Croazia vincono nelle qualificazioni ai Mondiali Altra magia delle Far Oer
Si sono giocate otto partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. L’Olanda ha sconfitto la Finlandia per 4-0: le reti di Malen, van Dijk e Depay hanno indirizzato la contesa nel primo tempo, Gakpo ha calato il poker nel finale. La Croazia ha regolato Gibilterra con un comodo 3-0 (Fruk ha sblocca al 30?, poi nell’ultimo quarto d’ora sono andati a segno Sucic ed Erlic), mentre la Danimarca ha prevalso sulla Grecia per 3-1 (Hojlund, Andersen e Damsgaard decisivi nel primo tempo). Successo in trasferta della Polonia sul campo della Lituania (2-0 per merito di Szymanski e Lewandowski), affermazioni per la Romania (1-0 contro l’Austria, ha deciso Ghita nel recupero) e la Scozia (2-1 contro la Bielorussia, sigilli di Adams e McTominay). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: olanda - polonia
Pronostico Olanda-Polonia: Koeman mette la freccia
Olanda-Polonia, tulipani rifioriti e favoriti. Match decisivo per la qualificazione
Olanda-Polonia, prima giornata qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla
Olanda, il Mondiale è sempre più vicino! La strada verso il Mondiale continua a sorridere agli Oranje, che dopo cinque partite guidano il girone con 13 punti e una differenza reti impressionante di +15. Alle spalle, Polonia e Finlandia inseguono a quota 10 - facebook.com Vai su Facebook
InterNazionali - I nerazzurri convocati dalle rispettive nazionali: ITALIA Barella, Bastoni, Dimarco, Esposito, Frattesi. ARGENTINA Lautaro Martinez CROAZIA Sucic OLANDA Dumfries, DeVrij POLONIA Zielinski SVIZZERA Akanji TURCHIA Calhanoglu BRASIL - X Vai su X
Olanda, Polonia e Croazia vincono nelle qualificazioni ai Mondiali. Altra magia delle Far Oer - Si sono giocate otto partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. Si legge su oasport.it
Modric verso il quinto Mondiale, Hojlund segna ancora. Lewandowski vicino al playoff - Vincono Danimarca e Polonia, la Romania beffa l'Austria all'ultimo respiro ... Segnala tuttosport.com