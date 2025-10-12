Olanda Polonia e Croazia vincono nelle qualificazioni ai Mondiali Altra magia delle Far Oer

Oasport.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono giocate otto partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. L’Olanda ha sconfitto la Finlandia per 4-0: le reti di Malen, van Dijk e Depay hanno indirizzato la contesa nel primo tempo, Gakpo ha calato il poker nel finale. La Croazia ha regolato Gibilterra con un comodo 3-0 (Fruk ha sblocca al 30?, poi nell’ultimo quarto d’ora sono andati a segno Sucic ed Erlic), mentre la Danimarca ha prevalso sulla Grecia per 3-1 (Hojlund, Andersen e Damsgaard decisivi nel primo tempo). Successo in trasferta della Polonia sul campo della Lituania (2-0 per merito di Szymanski e Lewandowski), affermazioni per la Romania (1-0 contro l’Austria, ha deciso Ghita nel recupero) e la Scozia (2-1 contro la Bielorussia, sigilli di Adams e McTominay). 🔗 Leggi su Oasport.it

olanda polonia e croazia vincono nelle qualificazioni ai mondiali altra magia delle far oer

© Oasport.it - Olanda, Polonia e Croazia vincono nelle qualificazioni ai Mondiali. Altra magia delle Far Oer

In questa notizia si parla di: olanda - polonia

Pronostico Olanda-Polonia: Koeman mette la freccia

Olanda-Polonia, tulipani rifioriti e favoriti. Match decisivo per la qualificazione

Olanda-Polonia, prima giornata qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

Olanda, Polonia e Croazia vincono nelle qualificazioni ai Mondiali. Altra magia delle Far Oer - Si sono giocate otto partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. Si legge su oasport.it

olanda polonia croazia vinconoModric verso il quinto Mondiale, Hojlund segna ancora. Lewandowski vicino al playoff - Vincono Danimarca e Polonia, la Romania beffa l'Austria all'ultimo respiro ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Olanda Polonia Croazia Vincono