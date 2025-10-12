Olanda-Finlandia streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2026

Domenica 12 ottobre, alle ore 18, alla “Johan Cruijff Arena” di Amsterdam, si disputerà il match Olanda-Finlandia, valido per l’ 8.a giornata del Gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali 2026. L’Olanda è prima con 13 punti (4 vittorie e 1 pareggio) e nel turno precedente ha battuto Malta 0-4 in trasferta. La Finlandia, invece, è . Potrebbe interessarti:. A casa tutti bene, streaming gratis Netflix e diretta tv Amazon Prime o Sky? Dove vedere serie tv. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it