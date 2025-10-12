Olanda Finlandia 4-0 Koeman sempre più vicino al Mondiale La grande serata di Memphis Depay

Calcionews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Olanda, guidata da Ronald Koeman dalla panchina e orchestrata da Frenkie de Jong in campo, è sempre più vicina alla qualificazione per il Mondiale 2026. Dopo una convincente vittoria per 4-0 sulla Finlandia alla Johan Cruyff ArenA, la qualificazione virtuale potrebbe arrivare già stasera, qualora la Polonia di Robert Lewandowski dovesse cadere nella sua trasferta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

olanda finlandia 4 0 koeman sempre pi249 vicino al mondiale la grande serata di memphis depay

© Calcionews24.com - Olanda Finlandia 4-0, Koeman sempre più vicino al Mondiale. La grande serata di Memphis Depay

In questa notizia si parla di: olanda - finlandia

Olanda-Finlandia, sesta giornata Gruppo G qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

Pronostico Olanda-Finlandia, precedenti a senso unico: il trend prosegue

Olanda-Finlandia, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2026

olanda finlandia 4 0Koopmeiners ancora in panchina mentre l'Olanda domina la Finlandia. Adams-McTominay lanciano la Scozia - Napoli decisivo contro la Bielorussia mentre colpo delle Isole Faroe ... Si legge su tuttosport.com

olanda finlandia 4 0Qual. Mondiali, Olanda travolgente: 4-0 alla Finlandia dei rosanero Joronen e Pohjanpalo - Una serata da dimenticare per la Finlandia, che a Amsterdam è stata travolta 4- mondopalermo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Olanda Finlandia 4 0