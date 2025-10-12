Ogier domina il Herbst Rallye test per il Rally Centro Europa

Il fuoriclasse francese precede Fourmaux in una gara ricca di pubblico e contenuti tecnici. Neubauer brilla tra i protagonisti del campionato austriaco Il Herbst Rallye si è rivelato un banco di prova ideale in vista del Rally Centro Europa, in programma il prossimo week end tra Germania, Austria e Repubblica Ceca. Due i nomi di . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

