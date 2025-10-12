Oggi Monza festeggia per la prima volta il suo santo

Era il 12 ottobre 2006 quando, dopo un ricovero durato solo tre giorni per via di una leucemia fulminante, il giovane 15 enne Carlo Acutis moriva all'ospedale San Gerardo. E oggi Monza e i fedeli monzesi festeggiano per la prima volta quella ricorrenza che segna la salita in cielo del loro santo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

