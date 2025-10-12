Oggi la festa del benefattore Il programma
Torna la festa dedicata ai benefattori e a tutte quelle persone che, in silenzio o alla luce del sole, scelgono ogni giorno di dedicare parte del proprio tempo agli altri. L’iniziativa, organizzata da " Solidarietà in Buone Mani ", l’associazione presieduta da don Giuliano Faralli(nella foto) e fondata da padre Arturo Buresti, si terrà oggi 12 ottobre alle ore 17 con la Santa Messa nella Chiesa della Collegiata. "Un momento di preghiera e di riflessione, con un pensiero forte ai benefattori dell’associazione che non sono più tra noi" – sottolinea don Faralli. A seguire, nella piazza antistante la chiesa, si esibirà il Gruppo Storico e Sbandieratori "Città di Castiglion Fiorentino", da anni vicino all’associazione e protagonista del lungo cammino di solidarietà avviato da padre Arturo Buresti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
