Oggi e domani si vota La carica dei 180mila per la Toscana futura Preferenze e disgiunto
I toscani alle urne per eleggere presidente e consiglieri regionali oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Due giorni come nel 2010 e 2020. I pratesi chiamati al voto sono 132.540 elettori iscritti mentre negli altri comuni della provincia gli elettori sono 50.200. Nelle sezioni elettorali – 3922 in tutta la Toscana, quattordici in meno rispetto al 2020 - presidenti, segretari e scrutatori, che sono oltre ventitremila, si sono insediati ieri per autenticare le schede e attrezzare i seggi. A votare occorrerà presentarsi con un documento di identità e la tessera elettorale. Se smarrita, un duplicato può essere richiesto in Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: oggi - domani
Roma, è fatta per Ferguson: oggi l’arrivo a Ciampino, domani le visite
Traffico delle vacanze: oggi pomeriggio, domani e domenica bollino rosso Anas, strade e autostrade
Tra comizi, concerti e treni i tour elettorali al capolinea: ecco dove saranno Acquaroli e Ricci oggi e domani
ROMA TORNA GREEN ? Oggi e domani ti aspettiamo a Villa Borghese, Via delle Magnolie e Ponte Milvio per la 4ª edizione di ROM-E #CorriereDelloSport #RomaEcosostenibile #MobilityRoma #RomE - X Vai su X
Il Ticino. . “Apprendistato ieri, oggi … domani” è il titolo di un convegno svoltosi nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre nell’Aula Magna dell’Università di Pavia e organizzato dall’associazione San Riccardo Pampuri O.d.V presieduta da Anna Castoldi, in collabo - facebook.com Vai su Facebook
Oggi e domani si vota. La carica dei 180mila per la Toscana futura. Preferenze e disgiunto - Partita regolarmente la macchina: insediati presidenti e scrutatori . Secondo msn.com
Campagna elettorale chiusa: oggi giornata di silenzio, da domani si vota - 30 il nostro speciale elezioni on line, dalle 18 quello Tv su Rai 3 ... Lo riporta rainews.it