I toscani alle urne per eleggere presidente e consiglieri regionali oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Due giorni come nel 2010 e 2020. I pratesi chiamati al voto sono 132.540 elettori iscritti mentre negli altri comuni della provincia gli elettori sono 50.200. Nelle sezioni elettorali – 3922 in tutta la Toscana, quattordici in meno rispetto al 2020 - presidenti, segretari e scrutatori, che sono oltre ventitremila, si sono insediati ieri per autenticare le schede e attrezzare i seggi. A votare occorrerà presentarsi con un documento di identità e la tessera elettorale. Se smarrita, un duplicato può essere richiesto in Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi e domani si vota. La carica dei 180mila per la Toscana futura. Preferenze e disgiunto