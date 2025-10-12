Oggi 12 ottobre San Carlo Acutis | è la sua prima memoria liturgica da Santo

Canonizzato da poco più di un mese, per la prima volta si festeggia San Carlo Acutis come santo della chiesa universale, in una venerazione sempre crescente. Oggi 12 ottobre ricorre per la prima volta la memoria liturgica di San Carlo Acutis, commemorato come Santo, dopo la sua canonizzazione avvenuta il 7 settembre scorso. La venerazione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 12 ottobre, San Carlo Acutis: è la sua prima memoria liturgica da Santo

