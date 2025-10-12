Oculistica cambia guida Campa nuovo primario L’obiettivo è la stabilità
Nuovo primario per il reparto di Oculistica. L’Ausl ha conferito a Claudio Campa l’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa che, dopo l’uscita di scena del facente funzioni Rocco De Fazio, da aprile era guidata ad interim da Vincenzo Della Valle. L’obiettivo è ora quello di tornare a quella stabilità che aveva caratterizzato il reparto fino alle dimissioni, nel 2016, dell’allora primario Paolo Bonci. In questo senso, la nomina di Campa, firmata dalla direttrice generale Agostina Aimola, segna un passaggio importante per l’assetto organizzativo dei settori specialistici dell’azienda sanitaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: oculistica - cambia
