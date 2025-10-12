Tanti sono ormai abituati a prelevare denaro dallo sportello bancomat Atm, tanto che si tratta di un'operazione divenuta ordinaria. Bisogna però fare attenzione, perché i criminali lo sanno, e sfruttano questa occasione per cercare di impadronirsi di soldi e dati sensibili, come i codici della carta. Quando parliamo di truffe avvenute al bancomat, fra l'altro, non ci riferiamo più a tentativi portati avanti in rete. La minaccia è molto più vicina e concreta. Attenzione, dunque, al fenomeno ribattezzato cash trapping, o card trapping. Servendosi di micro-lettori posizionati nella fessura in cui andiamo a inserire la carta, i malviventi usano le telecamere nascoste per filmare i movimenti delle dita sulla tastiera mentre digitiamo i codici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Occhio al "cash trapping", cos'è la truffa dell'Atm a cui bisogna fare attenzione