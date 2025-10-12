NYCC 2025 – DC alza l’asticella con il progetto Next Level | un nuovo inizio per l’universo dei supereroi

DC Comics è pronta a cambiare di nuovo le carte in tavola. Dopo il successo di ALL IN, l’editore americano ha svelato durante il New York Comic Con 2025 la sua nuova, ambiziosa iniziativa: DC Next Level. Un programma che segna l’inizio di una nuova fase creativa e narrativa, con un’ondata di nuove serie #1 in arrivo da marzo 2026, firmate da alcuni dei nomi più acclamati del fumetto contemporaneo — da Greg Rucka a Jeff Lemire, passando per Skottie Young e Mariko Tamaki. L’obiettivo? Portare l’universo DC a un livello superiore, sia sul piano narrativo che artistico. Una nuova visione per il DC Universe. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

