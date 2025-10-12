nuovo sistema elettrico interventi a terontola

Proseguiranno anche domani, i lavori di E-Distribuzione per il potenziamento e la digitalizzazione del sistema elettrico di Cortona. Dopo il primo intervento di venerdì scorso, i tecnici della società del Gruppo Enel torneranno a operare sulle cabine di Terontola e delle aree limitrofe, nell’ambito di un piano di ammodernamento sostenuto anche dai fondi PNRR, che punta a rendere più efficiente, sicura e "intelligente" la rete di distribuzione. Le operazioni di domani, che inizieranno alle ore 14 e si concluderanno nel tardo pomeriggio, prevedono il completamento delle attività di restyling interno delle cabine con la sostituzione delle apparecchiature ormai obsolete con componenti di ultima generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

