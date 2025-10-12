Nuovo sistema elettrico Interventi a Terontola

Lanazione.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguiranno anche domani, i lavori di E-Distribuzione per il potenziamento e la digitalizzazione del sistema elettrico di Cortona. Dopo il primo intervento di venerdì scorso, i tecnici della società del Gruppo Enel torneranno a operare sulle cabine di Terontola e delle aree limitrofe, nell’ambito di un piano di ammodernamento sostenuto anche dai fondi PNRR, che punta a rendere più efficiente, sicura e "intelligente" la rete di distribuzione. Le operazioni di domani, che inizieranno alle ore 14 e si concluderanno nel tardo pomeriggio, prevedono il completamento delle attività di restyling interno delle cabine con la sostituzione delle apparecchiature ormai obsolete con componenti di ultima generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

nuovo sistema elettrico interventi a terontola

© Lanazione.it - Nuovo sistema elettrico. Interventi a Terontola

In questa notizia si parla di: nuovo - sistema

Gli Usa puntano sul sistema LUCAS: cos'è e come opera il nuovo drone kamikaze

Stenosi aortica: in Campania il primo impianti di Tavi con un nuovo sistema di rilascio

Stenosi aortica: in Campania il primo impianto italiano di Tavi con un nuovo sistema di rilascio

nuovo sistema elettrico interventiNuovo sistema elettrico. Interventi a Terontola - Tecnici dell’azienda effettueranno lavori significativi alle cabine di alcune aree. Scrive lanazione.it

nuovo sistema elettrico interventiFer X, Macse, tecnologie: quali nuovi scenari per il sistema elettrico in Italia - Dalle novità sul versante regolatorio alle prospettive degli investimenti nelle rinnovabili, un riepilogo degli spunti dall'Italian Energy Summit di Milano. qualenergia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Sistema Elettrico Interventi