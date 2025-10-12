Nuovo ospedale i dubbi di Rf | Si rischia solo ulteriore debito

"Una struttura sanitaria per rispondere ai crescenti bisogni della popolazione e alle contune innovazioni tecnologiche". Del nuovo ospedale di Stato a San Marino si parla ormai da più di qualche anno. Nei giorni scorsi il governo ha accelerato. La modalità scelta per dotare il Titano di un ospedale all’avanguardia è la concessione di lavori pubblici con finanza di progetto. Una scelta sulla quale solleva molti dubbi Repubblica Futura. "La finanza di progetto è uno strumento che prevede – ricordano dal partito di opposizione – il finanziamento della struttura in concorso con privati i quali rientrano dei propri investimenti e traggono legittimo guadagno dall’esercizio della struttura finanziata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuovo ospedale, i dubbi di Rf: "Si rischia solo ulteriore debito"

