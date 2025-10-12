Nuovo ct Serbia | scelto il sostituto di Stojkovic dopo le sue dimissioni È un ex Juventus ecco chi guiderà i bianconeri Vlahovic e Kostic!

Nuovo ct Serbia: è stato scelto il sostituto di Stojkovic dopo le sue dimissioni. È un ex Juventus, ecco chi allenerà i bianconeri Vlahovic e Kostic. Terremoto sulla panchina della Serbia: Dragan Stojkovic si è dimesso da Commissario Tecnico. Una decisione a sorpresa, arrivata all’indomani della sconfitta contro la Bulgaria, che apre a uno scenario a forti tinte bianconere. A guidare la nazionale nella prossima, delicata sfida di qualificazione ai Mondiali sarà infatti Zoran Mirkovic, ex difensore della Juventus. Stojkovi? si dimette, Mirkovi? traghettatore. La Federcalcio serba ha annunciato che Stojkovic ha presentato le sue dimissioni e non viaggerà con la squadra per la partita contro Andorra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo ct Serbia: scelto il sostituto di Stojkovic dopo le sue dimissioni. È un ex Juventus, ecco chi guiderà i bianconeri Vlahovic e Kostic!

In questa notizia si parla di: nuovo - serbia

Ungheria e Serbia siglato un accordo con Mosca per un oleodotto. Un nuovo fronte con l’UE

Djokovic vuole diventare il nuovo presidente della Serbia?

Il nuovo oleodotto Ungheria-Serbia e la strategia energetica di Viktor Orban

Zoran Mirkovic è il nuovo ct della Serbia: l'ex Atalanta e Juventus sostituisce Stojkovic a interim - X Vai su X

La Serbia riparte dall'ex Juve: chi è il nuovo ct dopo il terremoto post Albania Vai su Facebook

La Serbia riparte dall'ex Juve: chi è il nuovo ct dopo il terremoto post Albania - Stojkovic si dimette e la Federazione sceglie una vecchia conoscenza bianconera in vista della sfida contro Andorra ... Si legge su tuttosport.com

Un ex Juventus è il nuovo Ct della Serbia: guiderà Vlahovic e Kostic - Stojkovic si è dimesso da Ct della Serbia e la Federcalcio serba ha annunciato chi guiderà la squadra nel match contro Andorra: "Dopo la sconfitta di ieri sera della ... Segnala tuttojuve.com