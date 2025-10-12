Nuovo appuntamento con Le Iene le anticipazioni di domenica 12 ottobre
Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Domenica 12 ottobre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. In studio, ospiti d’eccezione: Neffa, voce inconfondibile e icona della musica italiana, artista che ha segnato la storia dell’hip hop e del soul nel nostro Paese; Ernia, uno dei rapper più innovativi e seguiti della scena italiana, Beatrice Valli, tra le influencer più amate. Nella puntata: Matteo Viviani è in Messico, per un viaggio ad altissimo rischio tra le zone più pericolose e controllate dai cartelli della droga. 🔗 Leggi su 361magazine.com
