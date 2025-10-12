Nuovi cavalieri per l' Ordine del santo sepolcro di Gerusalemme sette sono di Viterbo
Dieci nuovi cavalieri dell'Ordine equestre del santo sepolcro di Gerusalemme nel Lazio, di cui sette provenienti dalla Tuscia. Il 3 e 4 ottobre la luogotenenza per l'Italia centrale – sezione Lazio ha vissuto due momenti di grande significato spirituale e cavalleresco, entrambi nel Frusinate:
Il tarquiniese Simone Luciani nuovo cavaliere per la delegazione di Civitavecchia-Tarquinia dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
Simone Luciani nuovo cavaliere dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme - NewTuscia – TARQUINIA – Il 3 e 4 ottobre 2025, la Luogotenenza per l'Italia Centrale – Sezione Lazio dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme ha vissuto due importanti momenti di preghi ...