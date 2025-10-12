Nuovi cavalieri per l' Ordine del santo sepolcro di Gerusalemme sette sono di Viterbo

Viterbotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci nuovi cavalieri dell'Ordine equestre del santo sepolcro di Gerusalemme nel Lazio, di cui sette provenienti dalla Tuscia. Il 3 e 4 ottobre la luogotenenza per l'Italia centrale – sezione Lazio ha vissuto due momenti di grande significato spirituale e cavalleresco, entrambi nel Frusinate: la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovi - cavalieri

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma tra nuovi cavalieri e scontri, Flavio e Cristiana debuttano sul trono

Uomini e Donne Anticipazioni, ricordate l'ex tronista Federico Mastrostefano? È uno dei nuovi cavalieri del Trono Over

Nuovi cavalieri per l’Ordine Costantiniano di San Giorgio

nuovi cavalieri ordine santoIl tarquiniese Simone Luciani nuovo cavaliere per la delegazione di Civitavecchia-Tarquinia dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme - Il tarquiniese Simone Luciani nuovo cavaliere per la delegazione di Civitavecchia- civonline.it scrive

nuovi cavalieri ordine santoSimone Luciani nuovo cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme - NewTuscia  – TARQUINIA – Il 3 e 4 ottobre 2025, la Luogotenenza per l’Italia Centrale – Sezione Lazio dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme ha vissuto due importanti momenti di preghi ... Come scrive newtuscia.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Cavalieri Ordine Santo