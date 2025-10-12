ABBONATI A DAYITALIANEWS Interventi in diversi quartieri della città. Da largo Diogene al rione Taormina, passando per il rione Ariella e via delle Mura, la Struttura Commissariale per il risanamento delle baraccopoli di Messina, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, è pronta ad avviare una nuova serie di cantieri destinati a cambiare il volto della città. L’obiettivo è eliminare le aree più degradate e restituire spazi vivibili ai cittadini messinesi. Prime demolizioni in via Taormina. Lunedì, 13 ottobre, partiranno i lavori in via Taormina, angolo via Fermi, dove saranno abbattute le baracche in una zona recentemente colpita da un incendio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Nuovi cantieri a Messina: in arrivo la demolizione di 150 baracche per la rigenerazione urbana