Nuovi biglietti Radiohead Bologna | come funziona il resale ufficiale e link per acquistare gli ultimi posti
Bologna, 12 ottobre 2025 – “Dal 13 ottobre in poi i biglietti per Radiohead Europe 2025 potrebbero essere disponibili sulle piattaforme di rivendita ufficiali, venduti al valore nominale (più eventuali commissioni applicabili) dai possessori di biglietti che non potranno più partecipare agli spettacoli. Queste sono le uniche piattaforme ufficiali di rivendita e trasferimento biglietti”. Firmato Radiohead. Così domani, dalle 11 di mattina, orario annunciato da Ticketmaster sulla propria piattaforma, tornano in vendita i biglietti (qui il link) per i concerti a Bologna del gruppo rock britannico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuovi - biglietti
Radiohead, quando inizia la rivendita per il concerto di Bologna. Nuovi biglietti disponibili?
Tiziano Ferro nuovi concerti nel 2026: arriva il tour negli Stadi. Le date e quando acquistare i biglietti
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, in vendita nuovi biglietti di fascia economica
[La nostra Stagione Artistica] Sono esauriti i biglietti a disposizione in prenotazione per “Nuovi suoni da camera”, il concerto di martedì 14 ottobre in cui i nostri allievi di Musica da Camera eseguono in prima assoluta brani degli studenti dei corsi di Composizio - facebook.com Vai su Facebook
Radiohead, nuovi biglietti per il tour: "Controllate la posta" https://rockol.it/news-754643/radiohead-biglietti-tour-nuove-disponibilita-codici-concerti-bologna… - X Vai su X
Nuovi biglietti Radiohead Bologna: come funziona il resale ufficiale e link per acquistare gli ultimi posti - Sul sito ufficiale del gruppo rock britannico saranno disponibili alcuni ticket limitati, caricati da chi non riuscirà ad andare. Lo riporta msn.com
Radiohead, nuovi biglietti per il tour: "Controllate la posta" - I Radiohead provano a farsi perdonare dai fan, dopo le polemiche delle scorse settimane legate alle modalità di vendita dei biglietti per il tour nei palasport europei in programma il prossimo autunno ... Riporta rockol.it