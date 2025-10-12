Nuovi arrivati? L' Inter sa come si fa | le regole di Chivu per non farli sentire a disagio
Il tecnico nerazzurro ha un piano ben preciso per i ragazzi arrivati nell'ultimo mercato: un big al proprio fianco e possibilmente esordio in trasferta, così si inseriscono al meglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: nuovi - arrivati
Buongiorno: «I nuovi arrivati hanno facce stravolte dopo gli allenamenti, ma quel tipo di lavoro dà i suoi frutti»
Meret, un consiglio ai nuovi arrivati: “Ripartiremo da questo”
“Dopo 15 anni me ne sono andato da Le Iene. Lo spirito degli albori non c’era più. I nuovi arrivati sgomitavano Pechino Express? Lasciamo stare”: parla Marco Berry
Oggi Pasquale ci fa un piccolo tour dei nuovi arrivati in Fattoria Vieni a conoscerli acnhe tu! Siamo in Strada Tuscanese, 20, Viterbo! Vai su Facebook
Venite a conoscere i nuovi arrivati all'Hainan Tropical Wildlife Park! Questi simpatici e allegri suricati, marmotte e nutrie stanno già diventando delle star sui social media. Scoprite come il parco abbia fatto di tutto per farli sentire a casa. - X Vai su X
Inter, come procede l’inserimento dei nuovi. Ecco la new entry più positiva. E su Diouf… - L’inserimento dei volti nuovi arrivati in estate, procede secondo i piani e comincia già a dare frutti importanti ... Da msn.com
Inter, Sucic guida i nuovi. Il croato subito in campo - È la promessa che accompagna da settimane il nuovo corso nerazzurro, inaugurato da Cristian Chivu e alimentato da un mercato che tuttavia, alla vigilia dell’esordio in campionato ... Lo riporta ilgiorno.it