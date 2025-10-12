Nuovi arrivati? L' Inter sa come si fa | le regole di Chivu per non farli sentire a disagio

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico nerazzurro ha un piano ben preciso per i ragazzi arrivati nell'ultimo mercato: un big al proprio fianco e possibilmente esordio in trasferta, così si inseriscono al meglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nuovi arrivati l inter sa come si fa le regole di chivu per non farli sentire a disagio

© Gazzetta.it - Nuovi arrivati? L'Inter sa come si fa: le regole di Chivu per non farli sentire a disagio

In questa notizia si parla di: nuovi - arrivati

Buongiorno: «I nuovi arrivati hanno facce stravolte dopo gli allenamenti, ma quel tipo di lavoro dà i suoi frutti»

Meret, un consiglio ai nuovi arrivati: “Ripartiremo da questo”

“Dopo 15 anni me ne sono andato da Le Iene. Lo spirito degli albori non c’era più. I nuovi arrivati sgomitavano Pechino Express? Lasciamo stare”: parla Marco Berry

nuovi arrivati inter saInter, come procede l’inserimento dei nuovi. Ecco la new entry più positiva. E su Diouf… - L’inserimento dei volti nuovi arrivati in estate, procede secondo i piani e comincia già a dare frutti importanti ... Da msn.com

Inter, Sucic guida i nuovi. Il croato subito in campo - È la promessa che accompagna da settimane il nuovo corso nerazzurro, inaugurato da Cristian Chivu e alimentato da un mercato che tuttavia, alla vigilia dell’esordio in campionato ... Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Arrivati Inter Sa