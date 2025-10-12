Nuovi alberi ai giardini | Ma sono velenosi

Preoccupazione a La Querce per la piantumazione di nuovi alberi nei giardini pubblici fra via Bresci e via XXX Novembre e in quelli compresi fra via Ragnaia e via Tanini. L’intervento, che prevede la messa a dimora di 40 esemplari, rientra nel piano di forestazione urbana della giunta Biffoni, come segnalato in una chat di zona dall’ex assessore Marco Sapia. Secondo quanto riportato, si tratta di piante alloctone, ovvero specie vegetali introdotte dall’uomo al di fuori del loro areale naturale, scelte sulla base delle indicazioni dello scienziato e consulente del Comune Stefano Mancuso. Una linea già discussa e che, pur mirata a favorire la resilienza del verde urbano ai cambiamenti climatici, non convince parte della cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovi alberi ai giardini: "Ma sono velenosi"

In questa notizia si parla di: nuovi - alberi

Pista ciclopedonale sull’Arno. Nuovi alberi a Ellera, ma è polemica

Piazza della nuova Gamec, Ribolla: “Verde sacrificato”. La replica: “A dimora nuovi alberi, giardino ricco di biodiversità”

Pratogiardino tra alberi da abbattere, rami secchi, transenne e 60 nuovi cestini

Nuovi alberi piantati in Università Cattolica del Sacro Cuore al campus di #Piacenza - facebook.com Vai su Facebook

Nuovi alberi ai giardini: "Ma sono velenosi" - Preoccupazione a La Querce per la piantumazione di nuovi alberi nei giardini pubblici fra via Bresci e via XXX ... Lo riporta lanazione.it

“A Senigallia 523 nuovi alberi piantati dal 2022 al 2024: quali sono e la loro distribuzione” - Una ricognizione che chiaramente è stata fatta dopo una analisi attenta degli agronomi comunali. Lo riporta senigallianotizie.it