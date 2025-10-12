Nuove targhe per vie del centro e parchi pubblici

Palazzo dei priori rinnova le targhe toponomastiche in alcune vie del centro storico e in aree verdi di Viterbo. Intervento, affidato tramite determina dirigenziale, per migliorare il decoro urbano e garantire la funzionalità di un servizio essenziale per i cittadini e gli operatori sul. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it