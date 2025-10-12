Nuove regole per viaggiare in Europa | addio ai timbri sui passaporti e via ai controlli biometrici

Dayitalianews.com | 12 ott 2025

A partire da oggi, domenica 12 ottobre, entra ufficialmente in vigore una rivoluzione nei controlli aeroportuali europei. L'Unione Europea manda in pensione i tradizionali timbri sui passaporti e introduce il nuovo EntryExit System (EES), un sistema digitale che registra in modo automatizzato i dati dei viaggiatori provenienti da paesi extra-UE. Cosa prevede il nuovo sistema di controllo. Il nuovo EntryExit System (EES) sostituisce il timbro manuale con una registrazione elettronica che raccoglie dati biometrici (impronte digitali e riconoscimento facciale) e informazioni anagrafiche.

