Nuove regole per viaggiare in Europa | addio ai timbri sui passaporti e via ai controlli biometrici
ABBONATI A DAYITALIANEWS A partire da oggi, domenica 12 ottobre, entra ufficialmente in vigore una rivoluzione nei controlli aeroportuali europei. L’Unione Europea manda in pensione i tradizionali timbri sui passaporti e introduce il nuovo EntryExit System (EES), un sistema digitale che registra in modo automatizzato i dati dei viaggiatori provenienti da paesi extra-UE. Cosa prevede il nuovo sistema di controllo. Il nuovo EntryExit System (EES) sostituisce il timbro manuale con una registrazione elettronica che raccoglie dati biometrici (impronte digitali e riconoscimento facciale) e informazioni anagrafiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: nuove - regole
Buste paga, le nuove regole sulla trasparenza salariale: così dovranno essere adeguati gli stipendi
Bonus asilo nido, nuove regole INPS: più strutture ammesse e rinnovo automatico
Riforma disabilità: dal 30 settembre nuove regole
?Le nuove regole provate immediatamente, già alla seconda di campionato quella forse più impattante: i tiri di rigore se i tempi regolamentari terminano in parità. Ed è quello che succede alla "Paganuzzi" di Albaro, fra Iren Genova Quinto e Roma Vis Nova Vai su Facebook
Polemiche sulle nuove regole Durante PlayWeekend, il responsabile tecnico del dipartimento arbitrale della CONCACAF Nicola #Rizzoli spiega l’ #IFAB (International Football Association Board)? #Sportitalia - X Vai su X
Aeroporti, da domani nuove regole per viaggiare in Europa/ Cosa cambia e come funziona il sistema EES - Aeroporti, cosa cambia da domani con nuove regole per viaggiare in Europa che sono state introdotte. Lo riporta ilsussidiario.net
Viaggiare in Europa: ecco le nuove regole per i passaporti - A partire da domani, il classico timbro sul passaporto sarà eliminato per i viaggiatori al di fuori dall’Unione Europea. Come scrive alphabetcity.it