nuova vita per il cinema teatro di ligonchio

Sta risorgendo il Cinema Teatro di Ligonchio che, dopo diversi anni di abbandono, presto riprenderà nuova vita. Ultimo passaggio nel 2017 con la presentazione dello studio dei dialetti locali, progetto curato da un gruppo di studiose. A raccontare sui social il lungo e complesso percorso che ha portato al recupero del vecchio edificio da tempo inagibile, è lo stesso sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti. La struttura, donata nel 2022 dalla Parrocchia di Ligonchio tramite la Curia al Comune, si trovava in condizioni critiche, anche a causa della sua posizione al limite di una zona soggetta a frana, come emerso dopo i sondaggi effettuati a inizio lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

