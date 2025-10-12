Nuova vita per il cinema teatro di Ligonchio
Sta risorgendo il Cinema Teatro di Ligonchio che, dopo diversi anni di abbandono, presto riprenderà nuova vita. Ultimo passaggio nel 2017 con la presentazione dello studio dei dialetti locali, progetto curato da un gruppo di studiose. A raccontare sui social il lungo e complesso percorso che ha portato al recupero del vecchio edificio da tempo inagibile, è lo stesso sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti. La struttura, donata nel 2022 dalla Parrocchia di Ligonchio tramite la Curia al Comune, si trovava in condizioni critiche, anche a causa della sua posizione al limite di una zona soggetta a frana, come emerso dopo i sondaggi effettuati a inizio lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuova - vita
Dai fiori al gelato, così Emanuele ha dato nuova vita al vecchio chiosco in centro (e a una passione di famiglia)
90 Day Fiancé: coppia lascia l’America per una nuova vita all’estero dopo anni di teaser
Davide Nalin, dal processo per lo scandalo delle sexy borsiste alla toga: «Io magistrato e la mia nuova vita tra social e libri»
L'artista racconta la sua nuova vita come ballerino, l'adozione del figlio e il ricordo di Frizzi e Maradona - facebook.com Vai su Facebook
E all’improvviso: nuova città, nuove amicizie, nuova vita! #LaRicettaDellaFelicità, dal 23 settembre i primi due episodi in anteprima su #RaiPlay e dal 25 settembre in prima serata su #Rai1. - X Vai su X
Nuova vita per il cinema teatro di Ligonchio - Sta risorgendo il Cinema Teatro di Ligonchio che, dopo diversi anni di abbandono, presto riprenderà nuova vita. Da msn.com
Il Cinema Teatro di Ligonchio torna a nuova vita - Dopo anni di abbandono e gravi problemi strutturali, il Cinema Teatro di Ligonchio torna a nuova vita. Da redacon.it