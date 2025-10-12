Nuova telefonata Zelensky-Trump E Putin attacca | Coi Tomahawk escalation su tutti i fronti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto su X di aver avuto per la seconda volta in due giorni una "conversazione molto produttiva" con Donald Trump, concentrata su difesa della popolazione, rafforzamento delle capacità — in particolare difesa aerea, resilienza e sistemi a lungo raggio — e sulle questioni energetiche. Zelensky ha parlato anche con Emmanuel Macron, sollecitando missili e sistemi antiaerei. Sullo sfondo, il Cremlino avverte che la fornitura di Tomahawk potrebbe spingere la guerra verso una pericolosa escalation, mentre le infrastrutture energetiche ucraine subiscono nuovi attacchi, con blackout segnalati in regioni come Donetsk. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuova telefonata Zelensky-Trump. E Putin attacca: "Coi Tomahawk escalation su tutti i fronti"

La seconda telefonata tra Zelensky e Trump in due giorni: dalla difesa aerea a lungo raggio al settore energetico - Anche Macron ha avuto un colloquio con il presidente ucraino e ha ribadito il pieno sostegno a Kiev, che chiede difese aeree e missili: «Se la Russia persiste nel suo ostinato bellicismo e nel rifiuto ... Si legge su editorialedomani.it