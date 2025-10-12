Nuova Statale 16 al palo | Basta parole ora i fatti Anas dica quanto investirà e quando inizierà i lavori

"Il nostro territorio ha bisogno di una nuova Statale 16, che allontani il traffico dai tratti urbani, e della riqualificazione della Marecchiese. Il tempo dei dibattiti dura da oltre 30 anni: ora basta. Anas, che è proprietaria delle strade, ci dica come intende procedere e quante risorse sono stanziate per l’opera". È un fiume in piena, Jamil Sadegholvaad, sulle due grandi opere della viabilità provinciale attese da anni e ancora ferme al palo. Stando a quello che ha spiegato Nicola Marcello, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, dopo l’incontro avuto a Roma con ii tecnici di Anas, il progetto della variante per la nuova Statale 16 è fermo da due anni e va cancellato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

