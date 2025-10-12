Nuova rotatoria a Porto Ercole | Un’opera monumentale ma rischia di essere maquillage

MONTE ARGENTARIO "Una rotatoria da 580mila euro: migliorie o maquillage urbano?". Domani sarà dato inizio al cantiere per la costruzione della nuova rotatoria nella zona Peep di Porto Ercole, prima del centro urbano argentarino. Il gruppo di minoranza ’Svolta per l’Argentario’ interviene quindi criticando le scelte dell’amministrazione comunale. "Fervono i preparativi per l’avvio dei lavori per la costruzione della famosa nuova rotatoria che sarebbero dovuti partire molto tempo fa, nella zona Boccadoro di Porto Ercole – dice il capogruppo Marco Nieto –. L’intervento prevede una serie di modifiche alla viabilità locale e avrà una durata stimata di 180 giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

