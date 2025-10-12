Nuova Orchestra Scarlatti Laboccetta Polo Sud | Ho scritto alla Meloni perché ne scongiuri la chiusura
Tempo di lettura: 2 minuti “Da presidente di Polo Sud, con il fattivo contributo di tutti gli aderenti che questa sera saranno presenti con me al concerto che si terrà nella Basilica di San Giovanni Maggiore, sto lavorando ventre a terra per scongiurare che si consumi a Napoli un altro delitto culturale: la cessazione delle attività della Nuova Orchestra Scarlatti. A spingerci e a sostenerci in questa difficile battaglia non è solo il grande amore verso la musica, ma l’insegnamento del compianto Paolino Isotta, nostro illustre concittadino, a lungo il più importante musicologo d’Italia, se non d’Europa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: nuova - orchestra
Polla: la Nuova Orchestra Italiana oggi in concerto
Barreca e l’Orchestra La Nuova Verdi a Turianova, special guest Enzo Gragnaniello
Nuova Orchestra Scarlatti: “Musica oltre la musica” – Suoni e parole di verità, giustizia, pace e bellezza
Nuova Orchestra Scarlatti. . Concerto straordinario! Chiusura nel 2026? Domenica 12 ottobre ore 19.00 Basilica di San Giovanni Maggiore, Napoli Ingresso gratuito Raffaele Marfella #orchestrascarlattistabile #comunedinapoli Comune di Napoli #MinisteroDel - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Nuova Orchestra Scarlatti. Laboccetta (Polo Sud): “Domenica alla Basilica di San Giovanni Maggiore per sostenerla contro indifferenza Istituzioni” - “Come aderenti all’associazione ’Polo Sud, da me presieduta, ci siamo dati appuntamento alle 19 di domenica 12 ottobre nella Basilica di ... Segnala sciscianonotizie.it
Orchestra Scarlatti: «Ultimo appello, senza fondi si chiude» - Nei 32 anni di attività più volte hanno annunciato che avrebbero gettato la spugna. Secondo ilmattino.it