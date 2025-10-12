Nuova Orchestra Scarlatti Laboccetta Polo Sud | Ho scritto alla Meloni perché ne scongiuri la chiusura

Tempo di lettura: 2 minuti “Da presidente di Polo Sud, con il fattivo contributo di tutti gli aderenti che questa sera saranno presenti con me al concerto che si terrà nella Basilica di San Giovanni Maggiore, sto lavorando ventre a terra per scongiurare che si consumi a Napoli un altro delitto culturale: la cessazione delle attività della Nuova Orchestra Scarlatti. A spingerci e a sostenerci in questa difficile battaglia non è solo il grande amore verso la musica, ma l’insegnamento del compianto Paolino Isotta, nostro illustre concittadino, a lungo il più importante musicologo d’Italia, se non d’Europa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

