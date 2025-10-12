Nuova invasione di campo del pescarese Mario Ferri Il Falco stavolta durante Norvegia-Israele

Ilpescara.it | 12 ott 2025

Mario Ferri “Il Falco” ha colpito ancora: il 38enne di Pescara ha invaso il campo allo stadio “Ullevaal” di Oslo in occasione della partita tra Norvegia e Israele valida per le qualificazioni Mondiali, come riporta LaPresse. Come ha documentato lui stesso sui suoi profili social, Ferri ha invaso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

