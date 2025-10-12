Nuova Hyundai Ioniq 3 | nuova elettrica in arrivo nel 2026

Ecco cosa si sa finora su Hyundai Ioniq 3 Concept Three, quello che probabilmente diventerà il modello di serie nel 2026. Alcune info sono confermate, altre sono rumorsupposizioni basate su concept & dichiarazioni. Attendiamo comunque conferme ufficiali. Cosa sembra certo. Aspetto Dettagli Data di lancio Produzione prevista nel terzo trimestre del 2026, con prime consegne da luglio circa. Mercati principali Europa sarà il mercato chiave. Also probabile presenza in altre aree con domanda per EV compatti. Piattaforma tecnica Userà la piattaforma E-GMP (HyundaiKia) già impiegata su altri modelli elettrici del gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

