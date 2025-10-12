Nuova Hyundai Ioniq 3 | nuova elettrica in arrivo nel 2026
Ecco cosa si sa finora su Hyundai Ioniq 3 Concept Three, quello che probabilmente diventerà il modello di serie nel 2026. Alcune info sono confermate, altre sono rumorsupposizioni basate su concept & dichiarazioni. Attendiamo comunque conferme ufficiali. Cosa sembra certo. Aspetto Dettagli Data di lancio Produzione prevista nel terzo trimestre del 2026, con prime consegne da luglio circa. Mercati principali Europa sarà il mercato chiave. Also probabile presenza in altre aree con domanda per EV compatti. Piattaforma tecnica Userà la piattaforma E-GMP (HyundaiKia) già impiegata su altri modelli elettrici del gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
CarPlay Ultra arriva sulla nuova Hyundai IONIQ 3, debutto previsto nel 2026 - Hyundai si prepara a un nuovo passo nella sua strategia di elettrificazione con l'arrivo della IONIQ 3, il prossimo modello compatto della gamma che promette non solo un prezzo più accessibile, ma ... Lo riporta hwupgrade.it
In anteprima ad IAA Mobility, Concept Three anticipa una EV più compatta di Kona e più grande di Inster, in vendita dal 2026 - Se osservi in controluce Hyundai Ioniq Three concept, in anteprima ad IAA Mobility 2025, ti puoi immaginare Hyundai Ioniq 3, la nuova compatta elettrica 2026 ... Scrive motorbox.com